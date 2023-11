200 mil extranjeros, la mayoría venezolanos, han regularizado su status migratorio en Perú luego de que el viernes concluyera el plazo que dio ese país. En Huaquillas, provincia de El Oro, no se registra un éxodo de migrantes hacia Ecuador

Sin embargo, aún no está claro cómo serán las sanciones para quienes no hicieron el trámite.

Con el vencimiento del plazo para regularizarse había la amenaza de expulsiones masivas y deportaciones, no obstante ninguna autoridad hizo mención a eso. Aunque aclararon que quienes no participaron en el proceso en el tiempo estipulado, ya no podrán hacerlo.

El gobierno peruano dijo que se enfocará en la identificación de los extranjeros antes de avanzar con las sanciones para quienes estén irregulares.

