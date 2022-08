Freddy Carrión seguirá en la cárcel 4 de Quito; la justicia niega pedido de habeas corpus

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus solicitado por Freddy Carrión, extitular de la Defensoría del Pueblo, quien guarda prisión en la cárcel 4 de Quito por una sentencia de 3 años por el delito de abuso sexual.

Carrión, quien sufrió una fractura en uno de sus tobillos producto de una caída en la cárcel, no podrá abandonar la misma para recuperarse en su casa, como pretendía su defensa, pues la resolución ordena que el servicio penitenciario y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encarguen de su mejoría.

3 años de prisión para Freddy Carrión por el delito de abuso sexual

Su defensa ha denunciado que en dicho centro de privación de libertad no hay condiciones para restablecer su salud y que más bien se trató de empeorar sus condiciones de vida allí adentro.

La esposa de Carrión indicó que el pasado 16 de agosto no pudieron sacarle todos los puntos en un hospital de Quito "porque la herida no ha logrado cicatrizarse, no podrá asentar el pie por 8 semanas más, y luego tendrá una cirugía para retirar el tornillo que cruza la tibia y peroné, su estado de salud es delicado".

Carrión está en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo de 2021. Su defensa ha sostenido que, por el tiempo transcurrido desde entonces hasta que se dio la sentencia de primera instancia, la prisión preventiva ya caducó.

Además, apeló el fallo que lo declaró culpable y su sentencia aún no está en firme.

El caso empezó el 15 de mayo del año pasado tras un incidente ocurrido en el departamento del exministro de salud Mauro Falconí, en medio de un toque de queda y estado de excepción que regía en el país. Gabriela P. acusó a Carrión de haberla agredido sexualmente.