El sector de la construcción no ha crecido desde la pandemia

A dos años de haberse propagado la pandemia del COVID-19 en Ecuador, varios sectores productivos se recuperaron e incluso crecieron económicamente.

Eso no sucedió con la construcción, actividad que en 2021, según el Banco Central registró un decrecimiento del 6,6 por ciento.

Más allá del COVID... ¿Qué influyó para esta cifra negativa?

"La obra pública casi no ha existido, porque no hay una normativa de alianzas público - privadas, que incentiven capitales nuevos para obras públicas; y la otra obviamente el desempleo, cuando las personas no tienen seguridad en empleo entonces piensan en comprar viviendas", así lo indicó el vocero de Constructores Positivos, Henry Yandú.

Los datos revelan que de toda la inversión que recibe el país, más del 50 por ciento corresponde a las actividades de construcción.

Precisamente eso era lo que esta actividad productiva esperaba para crecer en este año, el proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el ejecutivo y que fue negado por la Asamblea Nacional en días pasados, hasta el momento no se ha preparado una alternativa a este texto.

El Banco Central proyecta que sectores como:

- Comercio

- Transporte

- Agricultura

- Pesca de camarón

- Alojamiento y servicios de comida, sí crecerán en este año pese a la incertidumbre económica que enfrenta el mundo.