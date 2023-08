El Gobierno ecuatoriano anunció el martes, 8 de agosto, la puesta en marcha de una campaña turística denominada "Time to reset in Ecuador" ("Tiempo de reiniciar en Ecuador"), que busca atraer visitantes de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y España.

El anuncio lo efectuó el propio presidente Guillermo Lasso, durante una ceremonia efectuada en Quito, en la que aseguró que su país brinda las condiciones perfectas para "recargar energías y reconectar" con el mundo.