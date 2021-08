Demanda de pasaportes aumenta en Cuenca tras anuncio de visa para México

Horas llevaban esperando en las oficinas del Registro Civil. Van en busca de un pasaporte y lo requieren con urgencia porque la decisión de México de pedir visas desde el 4 de septiembre a los ecuatorianos que ingresen a su territorio aceleró todos los proyectos, movió todos los planes.

"Hasta la fecha nosotros hemos tenido más de 72 mil ecuatorianos que han sido expulsados, deportados o detenidos en las fronteras con Estados Unidos", informa William Murillo del 1-800 MIGRANTE.

"Con la solicitud de visa para los ecuatorianos este proceso va a caer unos 20 mil o 30 mil como máximo", agregó Murillo.

Cientos de personas se agolpaban en busca del documento. No tienen problema en reconocer que se quieren arriesgar a probar suerte en los Estados Unidos, pero obtener el pasaporte no es cosa sencilla y no siempre al que madruga Dios lo ayuda.

El gobernador de Azuay, Esteban Bernal, cuenta que se va a duplicar la entrega de pasaportes, que se está trabajando para atender la alta demanda.

Lo cierto es que la decisión de las autoridades mexicanas genera lecturas que se contraponen. Por un lado se entiende que se busca poner un freno a la masiva migración de ecuatorianos, pero por otro lado se reconoce que los viajeros estarán avocados a una migración más peligrosa. Porque, con visa o sin visa, la gente continuará saliendo.