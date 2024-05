Mauro Játiva, quien pagaba entre USD 180 y USD 150 mensuales de planilla, aseveró que en este mes tuvo un recibo de casi USD 400. "Se supone que va a haber un subsidio del 50 % (...) se ve una normalidad en el incremento, no en la disminución", comentó.

La situación es similar para Santiago Gallegos, quien mensualmente paga en promedio USD 50 ,y este mes esperaba aliviar su bolsillo con la compensación ofrecida por el gobierno de cancelar solo el 50 % por los cortes de energía de abril. "Yo estimaba, después del ofrecimiento del presidente tras los apagones, que iba pagar unos USD 25", relató.

Johanna Tomalá, gerenta general de CNEL, dijo que la diferencia del consumo en kilovatios/hora registrado en las planillas dependerá, por ejemplo, de los horarios en los que ocurrieron los cortes de energía.

"Si existen clientes, en los que sus cortes se realizaron en los momentos que normalmente no consumen mucha energía, como no estar en casa o están en el trabajo, no se va a observar esa disminución", explicó.

La autoridad agregó que los clientes deben considerar los diferentes costos que hay por cada rango de consumo, es decir, el pliego tarifario. En la categoría residencial: