Centro de Alto Rendimiento de Carpuela, en Imbabura costó cerca de $14 millones, ahora está abandonado.

Era el lugar en donde los más grandes deportistas del país entrenarían, pulirían su trabajo y se prepararían para competiciones como las Olimpiadas, inaugurado en 2013.

¿Pero cómo está? En el abandono, al punto que en la cancha de fútbol que es de césped sintético, hasta le creció mala hierba, parece increíble pero es cierto, en la zona de camerinos el techo cayéndose.

Si usted ve para un costado parecería todo bien, pero no.

Y el techo aquí no recuerdan ni cuando se cayó, como no se usaba no hubo riesgo para nadie, la pista parece estar en buenas condiciones, pero sí aquí se construyeron canchas con graderíos para deportes como béisbol, hoy está totalmente cubierta de césped.

El centro cuenta con coliseo para básquet y otros deportes, tiene marcador electrónico y hasta cabinas de radio, además del abandono y suciedad, la parte superior se está destruyendo y en el exterior se tuvo que hacer un reforzamiento, es que como se ve en una de sus paredes contiguas las mismas del cerramiento del centro, hay grietas, ¿por qué?

Hay asentamientos de tierra que ponen en riesgo parte de la infraestructura, por ejemplo esta zona, era la destinada para educación y capacitación de deportistas, entrenadores, etc. Está inhabilitada.

La residencia está en relativas buenas condiciones, el administrador una persona más que lo ayuda y las brigadas que de vez en cuando envía el Ministerio del Deporte son quienes mantienen las zonas que pueden, no todo se alcanza para estas 6 hectáreas, tienen cocina con 2 frigoríficos sin uso hoy, el comedor, locación para deportes de contacto.

Y es que más podían tener los deportistas, un área médica con todos los implementos y tecnología, sector de fisioterapia y recuperación pero que hoy tiene hasta ranas muertas en el hidromasaje.

Así, esta edificación de 14 millones de dólares, está en el abandono, la nueva administración del Ministerio del Deporte expone las opciones.