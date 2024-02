En ese trayecto no faltó la tradicional espuma que llegó a todos los turistas que asistieron al desfile 'El carnaval es en Cuenca' . También hubo comida típica y carros alegóricos.

En Manabí, la llegada de turistas no fue la esperada. En la playa El Murciélago, en Manta, no se armaron las 200 carpas que habitualmente se colocan para alquilar. Según los propietarios, apenas instalaron la mitad y aun así no todas fueron ocupadas.