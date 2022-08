Caída de ceniza del volcán Sangay dificulta la agricultura y ganadería en Chimborazo

La caída de ceniza del volcán Sangay en poblaciones rurales de Guamote, en Chimborazo, ha afectado la producción agrícola y ganadera.

Los habitantes piden ayuda a las instituciones del Gobierno ante esta emergencia.

En la comunidad de Guantug, perteneciente a la parroquia Palmira, el material volcánico se ha acumulado en aceras, calles, techos de viviendas y vehículos.

Geofísico alerta la caída de ceniza en Chimborazo

Patricio Cando, técnico de Gestión de Riesgos del Municipio de esa localidad, detalló la afectación que se registra desde el fin de semana.

“Estamos afectado la agricultura, la ganadería, los pastizales, así mismo los animales están siendo afectados por esta caída de ceniza”.

El polvo volcánico también dañó productos agrícolas. Juan Alvarado comentó que la producción de habas en su parcela está perdida, al igual que otros sembríos.

“Las papas, habas, mellocos estaban bien; para la siguiente mañana no hubo, estuvo todo al suelo, no hay nada, no tenemos productos ya”.

El sector ganadero de Cebadas y Palmira también registra daños, la ceniza volcánica dificulta la alimentación del ganado.

La ceniza del volcán Sangay también cayó en los cantones Alausí y Chunchi, al sur de la provincia de Chimborazo.