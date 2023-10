A pesar de este escenario, que fue similar al del lunes, cuando también hubo apagones, Uquillas enfatizó que "no es el inicio de un programa de restricciones programadas". No obstante, el funcionario no pudo asegurar que los cortes no van a volver a ocurrir.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) solo ha informado que este jueves existirán cortes de energía en el cantón Puerto Quito, en Pichincha, por "trabajos programados". Para este viernes, en cambio, se anuncian suspensiones del servicio en Guayaquil, La Libertad (Santa Elena), Machala y varios sectores de la provincia de Sucumbíos.