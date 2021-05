5 mil pacientes con trasplante son afectados por cambio de medicinas

Modesto Peñaherrera llegó al hospital del IESS Carlos Andrade Marín, en donde está internada su hija, una paciente trasplantada hígado y riñón dice que empezó a sentirse mal, desde que los médicos le cambiaron uno de los fármacos que tomaba, por un genérico, pues en esta casa de salud según le indicaron hay desabastecimiento de varios medicamentos.

Está en riesgo su vida, según explica dice que no es la única pues varios pacientes que también estarían internados tiene el mismo incoveniente el problema según señala es que no pueden comprar estas medicinas de manera particular por que son muy costosas.

Mauricio Zúñiga es otro paciente trasplantado afirma que además del reemplazo de fármacos existiría más de una decena de medicinas que no hay en este hospital.

El presidente de la Asosiación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados, William Aulestia, asegura que en el país hay 5 mil pacientes en esta condición, los que tienen serios inconvenientes para adquirir sus medicamentos, que se agudizaron con la llegada de la pandemia.

Asegura que pese a tener varias reuniones, no han tenido respuesta de las autoridades por lo que hacen un llamado urgente al próximo gobierno pues esta escasez habría causado la muerte de una decena de pacientes.

Enviamos una solicitud al IESS para que responda estas denuncias, pero hasta el cierre de este reportaje, seguimos a la espera de una respuesta.