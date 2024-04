Los USD 4 mil millones que contempla el acuerdo con el FMI no irán a la inversión, ni al gasto público

Para hablar de un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador falta aún la aprobación del directorio de ese organismo, pero eso es un asunto de mera burocracia que se dará en los próximos días, sin embargo, mientras no se formalice este asunto, los detalles del acuerdo no son públicos.

Entonces, dependiendo de la fuente, es distinto el destino de los USD 4 mil millones a los que se hace referencia en el nivel técnico del preacuerdo.

Piensan que es dinero que se podría utilizar para salud, educación o carreteras, pero el Fondo ha dicho que esa plata es para otra cosa: para fortalecer la situación fiscal, para proteger la estabilidad macroeconómica, para fomentar un crecimiento sólido que al mismo tiempo proteja a los más vulnerables.

En otras palabras, buena parte de ese dinero irá para cubrir el déficit, a impedir que se incrementen los atrasos y quizás incluso a reducirlos.

Pero si se mira hacia el Ministerio de Finanzas, el discurso es otro, desde allí se divulgó que los recursos que vengan del FMI ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsarán la obra pública, garantizarán la protección social.

Le puede interesar: Una parte del préstamo del FMI de USD 4 mil millones a Ecuador irá al mismo organismo para pagar deudas pasadas

No se descarta que ello ocurra como consecuencia de no tener que destinar recursos propios al cierre de la brecha fiscal, pero no es así como se lo ha planteado.

Lo público es que el fondo reconoce que el país cuenta con un plan económico sólido, qué casa adentro no se ha difundido, y que el Gobierno ha tomado medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez.

Ahora, el acuerdo no solo tiene un componente técnico, sino también uno político. A criterio de analistas, la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción son decisiones que contribuyen a que el país sea observado incluso con simpatía por los multilaterales.

Pero no son esos agrados los que tienen mayor peso, si el Fondo Monetario cierra un acuerdo técnico es porque los números le cierran, al menos para el 2024, y en el 2025, no hay dudas, de que los compromisos apuntarán hacia la reducción de los USD 3 500 millones que se destinan a subsidios y a atender el problema de la brecha creciente en la seguridad social.

De hecho, se conoce que en este acuerdo el FMI se comprometió a acompañar y financiar la elaboración de una propuesta de reforma integral al sistema de seguridad social, que según autoridades del IESS estará lista en los últimos meses del año.