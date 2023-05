El acuerdo también prevé una desgravación paulatina de aranceles para los carros chinos hasta el año 2038 , mientras que los muebles importados no tendrán reducción.

No todos los productos chinos serán más baratos. Un totoal de 828 subpartidas consideradas altamente sensibles han sido excluidas del acuerdo comercial; es decir, no tendrán reducción de aranceles en caso de ser importados, esto con el fin de salvaguardar a la industria nacional que los produce.

En la lista de productos protegidos se encuentran: cuadernos, cerámica plana, lavabos, tableros de madera y contrachapados, línea blanca, diferentes tipos de telas, calzado escolar y de cuero, prendas de vestir y confecciones de punto, sombreros de paja toquilla sintéticos, neumáticos, autopartes y radiadores, entre otros.

Esto no quiere decir que dichos productos no puedan ser importados desde China, sino que no tendrán el beneficio de ingresar al país sin aranceles.