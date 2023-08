La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos mira a la Amazonía como el espacio con mayores necesidades de conservación donde se podría replicar una operación de canje de deuda como hizo recientemente Ecuador para proteger las Islas Galápagos.

Así lo indicó en una entrevista, en Quito, el director ejecutivo de la DFC, Scott Nathan, quien afirmó que la conversión de deuda realizada por Ecuador es un hito para su institución, que participó como garante de un bono de 656 millones de dólares para conservación del archipiélago ecuatoriano.

Si bien no es la primera operación de este tipo en la que participa la DFC, ya que también respaldaron la protección del arrecife de coral de Belice, Nathan destacó que es la más grande en términos económicos, además de que "preserva un patrimonio de Ecuador y del mundo" y ayuda a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En total fueron 1 628 millones de dólares en bonos soberanos de Ecuador que acabaron recomprados por 656 millones de dólares, en una operación en conjunto con el Gobierno ecuatoriano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Credit Suisse y las organizaciones ambientalistas Ocean Finance Company (OFC) y Pew Bertarelli Ocean Legacy.

Durante su visita a Ecuador, el director ejecutivo de la DFC se reunió con el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, y gran parte de su gabinete ministerial, en un encuentro donde abordaron un par de nuevos acuerdos que esperan cerrar antes de final de año.

"Ecuador es uno de los países más importantes para la DFC", destacó Nathan, al recordar que la institución estadounidense tiene inversiones realizadas en el país andino por valor de unos 1 700 millones de dólares, la mayor cifra de todo el continente de América y la tercera en el mundo.

