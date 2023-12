El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, asegura que máximo hasta junio de 2024 deben estar cerradas las negociaciones con las compañías Claro y Movistar para que continúen operando en Ecuador. Actualmente, ambas empresas trabajan en el país gracias a una extensión de los convenios anteriores.

"Ya no hay prórroga posible", subrayó el funcionario este martes 12 de diciembre en una entrevista concedida a Contacto Directo. No obstante, Martín pronostica que los acuerdos estén cerrados antes de la fecha tope y garantiza que el servicio no se interrumpirá.

Acotó que actualmente se revisan "temas específicos" como los valores. Sobre ello, añadió que "los montos son confidenciales".