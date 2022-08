5 estafas más comunes con tarjeta de débito y consejos para evitar ser víctima de robo

Redes inseguras : si hace compras por Internet con su tarjeta de débito y usa una red que no es de confianza, es probable que un hacker ingrese a su ordenador y obtenga su información bancaria.

Los fraudes con tarjetas de débito no solo ocurren cuando alguien le roba la billetera . También hay otras maneras en las que los criminales pueden hacerse con su dinero. Según información de blogs de entidades bancarias del país, estas son algunas de las estafas más comunes con la tárjeta de débito:

SEÑALES DE ROBO EN SU TARJETA DE DÉBITO

La intención de los criminales es que el fraude en su tarjeta de débito pase desapercibido, para que puedan sacar el mayor provecho posible.

Todo lo que debe saber para obtener un préstamo quirografario en el BIESS

Aun así, la manera más fácil de darse cuenta cuando le están robando es si ve algún movimiento bancario sospechoso; un retiro de efectivo que no hizo, si recibe una notificación de consumos que no ha realizado o no puede realizar transferencias por falta de fondos.

Lo recomendable es ponerse en contacto de inmediato con su banco y realizar el bloqueo de su tarjeta.