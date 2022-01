Esmeraldeño es asesinado dentro de un taxi, en Montebello, noroeste de Guayaquil

Ahora los gendarmes no descartan que esta muerte esté vinculada al narcotráfico.

Aunque no perdió la vida, el taxista está gravemente herido. "Mi hermano está en el Hospital Guayaquil (Suburbio). Si no llevo una orden del fiscal, no le sacan la bala y mi hermano es diabético. Yo necesito que le saquen la bala. Mi hermano es un hombre honrado", relató Viviana Alcívar, familiar del afectado.

Debido a la ola de violencia e inseguridad que atraviesa el Puerto Principal, el presidente Guillermo Lasso dispuso el pasado domingo la movilización de 1.100 policías adicionales a Guayaquil, de los cuales este martes arribaron los primeros 572.

Estos uniformados se sumarán a los militares y otros agentes de fuerzas de seguridad para ejecutar operativos de control y patrullajes.

Sin emabargo, en medio de estas nuevas decisiones, los asesinatos no han cesado. En tan solo ocho horas, tres personas fueron acribilladas en distintos sectores de la urbe.