3 carros quemados y dinamita sin estallar en nuevo atentado en el Suburbio de Guayaquil

Bomberos acudieron al lugar y atendieron la emergencia, no obstante, cuando el dueño del taller comienza a remover los escombros y constatar los daños, halló tres tacos de dinamita dentro de un saco de yute. Afortunadamente no estallaron.

Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudieron al lugar para realizar la detonación controlada de estos artefactos.

Testigos indicaron que el último sábado vieron pasar por el lugar a cinco sujetos que se movilizaban en un auto. Los hombres tomaron fotos del taller.

"No tengo enemigos que me hayan venido a amenazar, no me han extorsionado", dijo a Ecuavisa el dueño del taller.

De manera preliminar, el policía Danny Cóndor, agente de la Unidad Antiexplosivos del GIR, señaló que el fuego se habría originado por bombas molotov, pero que los atacantes habrían intentado hacer detonar el lugar lanzándole los otros artefactos explosivos.

Las pérdidas materiales por el siniestro superarían los 20 000 dólares ya que los carros destruidos eran de clientes.

Producto del incendio, el sector se quedó sin energía eléctrica por varias horas.

Esta mañana, los dueños de los vehículos quemados comenzaron a llegar al taller para verificar los daños.