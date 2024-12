Aunque usted no lo crea y estemos a cuatro días de Nochebuena, los políticos ecuatorianos, y también los de otras latitudes, no dejan de producir frases dignas del realismo mágico que caracteriza nuestra idiosincrasia. En el cierre de Código Rojas de esta semana, traigo a colación las perlas que más ruido hicieron.

1.- El caso Glas en la agenda del dictador Nicolás Maduro. Eso lo indica una potente revelación de la diplomacia colombiana que nos dejó boquiabiertos.

“Por instrucción del presidente (Gustavo) Petro, logramos, en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela, que se dieran los salvoconductos a estas seis personas (asiladas en la embajada de Argentina en Caracas) ellos pedían que Buenos Aires liberara una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas, en Ecuador”, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia.

2.- La guerra campal entre el Presidente de la República y el Alcalde de Guayaquil. No hay nada más agregar. Daniel Noboa y Aquiles Álvarez son los enemigos políticos del momento. La fiscalización al Municipio de esa ciudad marca la disputa a días de la campaña electoral.

“Esto no es persecución a una persona o institución. Es indignación al ver que, en la ciudad donde crecí, afecten a todos los guayaquileños por culpa de un municipio indolente”, Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

“Sigue persiguiéndonos y sigue persiguiendo a Guayaquil, los guayaquileños ya saben quién eres, y ya nadie te come cuento. Qué pereza gobernar peleando por Twitter, cuando el país se está incendiando”, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

3.- ¿Se acabaron los apagones? Ojalá que sí, pero mientras el escepticismo cunde y este 20 de diciembre sí hubo algunos cortes de luz, cabe apuntar esta frase críptica de la Ministra de Energía

“El espacio entre el ofrecimiento del presidente y la realidad que vivimos hoy, se llama gestión de gobierno”, Inés Manzano, ministra (e) de Energía.

4.- La venganza continúa. El correísmo no cesa en su interés por acabar políticamente con la Fiscal General. La presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ahora busca investigarla por los chats de Fernando Villavicencio. Esto fue lo que la alta funcionaria le respondió:

“El verdadero interés de la señora asambleísta es conocer mi ubicación. Lo que queda claro es que esa información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia”, Diana Salazar, fiscal general de la Nación.

5.- Una larga historia de resentimientos, digna de Hollywood. El expresidente Lenín Moreno jura que producir un documental para Netflix no cuesta menos de dos o tres millones de dólares. Y con su ironía característica hizo algunos comentarios que su antecesor, Rafael Correa, no tardó en responder. ¿A quién le fue peor?

“Ahora me entero que un expresidente va a estrenar un film político en Netflix. Me imagino que debe haber trabajado mucho, durante este tiempo, para conseguir esa cantidad”, Lenín Moreno, expresidente de la República.

“El documental ni siquiera es mío. Es la productora que hizo el documental de Petro. Se nota nerviosismo de este pillo y quiere pensar que todos somos como él”, Rafael Correa, expresidente de la República.

6.- ¿Malos perdedores los del IDV? El duro del cuadro de Sangolquí fue criticado por perder la compostura en el partido final de la Liga Pro entre Independiente y LDU que se coronó campeona. Hasta se fue de palabras con un niño. Esto dijo en su defensa.

“Salgo un poco molesto, ya que este estadio nunca ha tenido incidentes. Al rato me van a decir mal perdedor, pero no es necesario lo de las agresiones, lo de las bengalas, este no es el fútbol que nosotros queremos”, Michelle Deller, presidente del Independiente del Valle.