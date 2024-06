2.- Las reglas de juego para la campaña de Daniel Noboa . El CNE dijo no ser competente para pronunciarse sobre la consulta hecha por la Procuraduría , sobre la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa no tenga que pedir licencia para hacer campaña por la reelección y así evitar el encargo del gobierno a la vicepresidenta Verónica Abad . En su intención de aplicar a dedo, y según los intereses circunstanciales, las normas constitucionales y legales, el país podrá caer en un desorden reglamentario mediante el cual todos los legisladores que busquen la reelección tampoco necesiten pedir licencia. En consecuencia, el uso de recursos públicos por parte de los dignatarios que buscan repetir período no solo abonará a la falta de transparencia, sino que creará profundas desigualdades frente a los candidatos que no tienen el acceso a la maquinaria estatal. Habremos retrocedido 20 años .

3.- El metro de Quito. Apenas lleva seis meses de servicio al usuario, luego de más de cuatro años de retrasos y postergaciones, y el sistema de transporte más moderno del país hace agua por todos lados. Aún no se ha firmado el contrato de mantenimiento de los trenes, algo esencial para su operación y por eso hay dos de ellos dañados. Ni siquiera ha sido posible cuidar la infraestructura del vandalismo que ya afectó otro tren a vista y paciencia de los técnicos y las autoridades. No solo eso, la Empresa del Metro tiene serios problemas financieros, incluso en su estructura administrativa. El déficit se acumula y la ciudad parece no entender la gravedad del tema. Se empieza ya a dar un uso político a esta realidad por parte de quienes incluso quieren desaparecer la Empresa del Metro. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, parece no estar preocupado por todo este diagnóstico. La renuncia del gerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés, no ha puesto al concejo capitalino a reflexionar y menos a exigir cuentas a su principal autoridad. ¿Querrán matar el metro por inanición o, lo que es peor, burocratizar su operación para que se convierta en otro sistema más de nuestro transporte mediocre?