Noboa y el cable submarino: política de alta tensión

Difícilmente, el Gobierno podrá decir que la decisión de Arcotel de revocar a la empresa de los Topic el título habilitante del cable submarino no tiene una motivación política. Es más, quizá ni le interesa despejar esa duda porque su verdadero propósito es hacer gala de su poder.

Este martes, la conversación digital del círculo rojo se ha enfocado en analizar esta resolución desde el lado jurídico, el respeto por las instituciones y el equilibrio democrático.

Y tras horas y horas de argumentaciones, hay una amplia coincidencia de que el Régimen se extralimitó; que se alegaron vicios e incumplimientos por parte de Telconet desde hace nueve años y que se han inobservado los dictámenes y sentencias de todo este tiempo, que han permitido que la operación continúe. Es decir, un golpe al libre ejercicio empresarial, a la seguridad jurídica y una clara medida de desaliento de cualquier inversión privada, que tanta falta nos hace.

No solo eso, los Topic aseguran con razones de sobra que el Estado no está preparado para administrar el cable submarino, porque no tiene experiencia en esta actividad. Por lo tanto, aseguran que más de 500 mil usuarios de internet en el país, así como una nube infinita de información están seriamente amenazados.