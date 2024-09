El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Henry Tapia, dio pie para que las críticas y burlas pasaran rápidamente de las redes sociales a la conversación general y luego a la Asamblea, golpeando la imagen de un gobiern o al que, desde abril, no ha sabido lidiar con el problema de los apagones.

Se entiende que el patrullaje nacional, el mapeo estratégico de las ciudades y el toque de queda son de los recursos apropiados para cuidar a la gente en una jornada tan larga en tinieblas. Y si a eso se suma la organización barrial, mucho mejor.

Por lo tanto, plantear el uso de un pito como opción técnica de seguridad personal, estuvo demás...

Demás, porque el miedo a un asalto no es lo único que siente el ciudadano. Otra vez hay que pensar en el teletrabajo para esquivar los cortes o, lo más grave, cerrar temprano los negocios y ganar menos dinero. Hay que rezar porque los electrodomésticos y equipos electrónicos no se dañen con las llegadas abruptas de corriente eléctrica. Y, quizás, comprar los víveres diariamente para que estos no se dañen en los refrigeradores desconectados.

El silbato tampoco le servirá a la gente que, por la dura sequía que vive el país, tendrá racionamientos de agua potable y comprará alimentos más caros porque la producción de papa, choclos o leche escasean. El único efecto positivo que puede generar el chillido de este silbato es que el Gobierno conecte mejor con las angustias de la gente y presente certezas de cómo superar este grave momento.