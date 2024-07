Todo lo que ocurrió la mañana de este lunes 8 de julio da para una profunda revisión de cómo los políticos maltratan la comunicación al punto de poner en riesgo, sea poca o mucha, su credibilidad. Casi todos comenten errores de bulto. Comencemos...

1.- El correísmo. No solo es una falla de comunicación, sino la constatación de que sus problemas políticos son tan profundos que han comprometido su reputación. Es incomprensible que hayan decidido defender públicamente a un personaje como Wilman Terán, forzando una serie de razonamientos jurídicos que riñen con la necesidad de una limpieza ética en la Justicia. Sin embargo, para esta agrupación no era necesario impulsar un juicio político contra el expresidente de la Judicatura. Fue tan escandalosa su postura que el resto de fuerzas parlamentarias, al sentirse expuestas ante la opinión pública, votó de forma contraria. El martes 16 se zanjará este proceso que, aparentemente, tendría 92 votos. Si no hay una sorpresa (algún legislador ausente o aturdido, incluso de ADN), Terán será censurado y la Revolución Ciudadana cargará con la acusación de haberle hecho, nuevamente, el juego a la impunidad.

2. Henry Kronfle. Desde hace un par de semanas, el discurso político del Presidente de la Asamblea se enfoca en desmentir todo lo que hace y dice el primer mandatario, Daniel Noboa. Ha optado por la confrontación como estrategia, aunque no se sabe bien para qué. ¿Para defender institucionalmente al Poder Legislativo, que él representa? ¿O para marcar su estrategia política de cara a una posible candidatura a Carondelet?