El uso por parte de las tropas rusas de la red de satélites ha generado polémica en Ucrania, ya que el año pasado una nueva biografía de Musk reveló que el propietario de Starlink pidió a sus ingenieros que deshabilitaran satélites Starlink utilizados por Ucrania para frustrar un ataque de las fuerzas ucranianas contra la flota rusa cerca de Crimea.

Por ello ha surgido la pregunta en las redes sociales de por qué Musk no puede desactivar los terminales que usan los rusos si lo hizo en aquel momento con los ucranianos. SpaceX, que controla la empresa Starlink y que también pertenece a Musk, aseguró a raíz de la polémica generada ahora que Starlink "no está activo en Rusia, lo que significa que el servicio no funcionará en ese país".

"SpaceX nunca ha vendido ni comercializado Starlink en Rusia, ni ha enviado equipos a ubicaciones en Rusia. Si las tiendas rusas afirman vender Starlink para ofrecer servicio en ese país, están estafando a sus clientes", señaló.

"Si SpaceX tiene conocimiento de que una parte sancionada o no autorizada está utilizando una terminal Starlink, investigamos el reclamo y tomamos medidas para desactivar la terminal si se confirma", añadió.