Por el momento, los organizadores de la prueba se muestran confiados mientras las autoridades no barajan la hipótesis de la suspensión . Tampoco se ha modificado el dispositivo de seguridad que rodea tanto la carrera como la caravana , que ya de por si es muy nutrido.

El Tour no va a modificar sus planes y la burbuja de seguridad será similar, con 28.000 agentes, pagados durante esos días por la organización, a lo largo de toda la carrera.

Por ahora, no está previsto incrementar las unidades de vigilancia, para no poner más tensión en los efectivos de los cuerpos de seguridad, ya muy solicitados por la situación actual. La caravana se asienta en un primer momento en Bayona, donde en los últimos días no se han producido disturbios.

Además de garantizar las medidas necesarias durante el recorrido de los ciclistas, también tienen bajo su cargo la seguridad de los hoteles donde pernoctan los equipos, uno de los puntos que más preocupación generan.