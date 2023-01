En Afganistán, los talibanes exigen cubrir las cabezas de los maniquíes

No mucho después de su ascenso al poder en agosto de 2021, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio decretó que debían retirarse todos los maniquíes de los aparadores o se les debía quitar la cabeza, según reportes de la prensa local. El Talibán fundamentó su orden en una interpretación estricta de la ley islámica que prohíbe las estatuas y las imágenes de forma humana, ya que podrían ser adoradas como ídolos, aunque también se combina con la campaña gubernamental para retirar a las mujeres de la vista pública.

Se quejaron de que no podrían mostrar adecuadamente sus vestidos y de que tendrían que dañar maniquíes valiosos. El Talibán tuvo que enmendar su orden y permitió que, en lugar de decapitar los maniquíes, los comerciantes les cubrieran las cabezas.

Entonces los vendedores tuvieron que hallar un equilibrio entre obedecer al Talibán y tratar de atraer clientes. Las distintas soluciones que se les ocurrieron están a la vista en la calle Lycee Maryam, una avenida comercial de clase media repleta de tiendas de vestidos en la parte norte de Kabul. Los aparadores y salas de exhibición están llenos de maniquíes con vestidos de noche y atuendos sumamente coloridos y decorados, y a todos ellos se les ha cubierto la cabeza con diversas estrategias.

En una tienda, las cabezas de los maniquíes estaban cubiertas con fundas del mismo material de los vestidos tradicionales que modelaban. Uno de ellos, que llevaba un vestido morado decorado con conchas de cauri, tenía una capucha morada que le hacía juego. Otro, con un elaborado vestido rojo decorado con oro, se veía casi elegante con su máscara de terciopelo rojo y una corona dorada sobre la cabeza.

"No puedo cubrir las cabezas de los maniquíes con plástico o cosas feas porque harían que mi aparador y mi tienda se vieran mal”, dijo el propietario, Bashir. Al igual que otros propietarios, habló con la agencia de noticias The Associated Press bajo la condición de que se le identificara únicamente con su nombre de pila por temor a sufrir represalias.

Los comerciantes necesitan mantener las cosas atractivas. La economía se ha desplomado desde que el Talibán se hizo del poder y subsecuentemente el país fue sujeto de aislamiento financiero internacional, lo que ha provocado que casi toda la población caiga en la pobreza.

Los vestidos elegantes y con muchos detalles siempre han sido populares en Afganistán para acudir a bodas, las cuales usualmente se separan por género incluso desde antes de la llegada del Talibán al poder, lo que les da a las mujeres la oportunidad de lucir sus mejores atuendos en la sociedad conservadora del país. En el gobierno de los talibanes, las bodas son una de las pocas oportunidades que aún quedan para efectuar reuniones sociales. Pero debido a la situación económica tan apretada, ahora la ropa es un poco más sencilla.