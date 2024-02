Pero tales afirmaciones no amilanan a sus rivales, quienes se muestran listos para dar la batalla.

“¿Cuál popularidad, si el país está en crisis?”

“Pero nuestro voto mayoritariamente está en el campo, la gente pobre, abandonada, la gente humilde y ahí no llegan las encuestas”, le dice a BBC Mundo.

Con la aspiración de ganar en unas presidenciales que tilda de “fraudulentas” y de mantener la representación en la Asamblea —la encuesta de la UCA no le proyecta al FMLN ningún escaño— y en las alcaldías, este político de 58 años que ya fue concejal, alcalde y diputado ha recorrido el país durante semanas.

“Si cometieron actos de corrupción, que paguen ante la Justicia. El partido no tiene la culpa de eso y ahora el candidato soy yo, el Chino Flores, honrado, honesto”, subraya.

¿Y si promoviéndolas no consiguen el apoyo que los lleve a la victoria o, al menos, a no perder la representación en la Asamblea?

“Ya hemos perdido elecciones antes, no son el fin último. Seguiremos trabajando con las bases, en organización territorial, y nos prepararemos para las del 2027”, contesta.

“Ojalá este gobierno no se consolide como una dictadura que elimine todos los partidos políticos y se consolide como partido único”.

“Querían que se estableciera un candidato único para toda la oposición, pero en El Salvador no funciona. Yo fui el primero en decir no, y lo sigo diciendo, porque nuestra base no va a apoyar un candidato de derecha”, zanja.