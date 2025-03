Perú: dos madres recuperaron a sus hijos biológicos, de 6 años, al descubrir que fueron confundidos al nacer

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público analizaron los registros del hospital y realizaron nuevas pruebas de ADN, descubriendo la magnitud del error. Tras la confirmación del intercambio, el juez ordenó la restitución de los niños a sus padres biológicos, una decisión que generó gran impacto emocional en las familias, especialmente en las madres que los criaron desde recién nacidos.

Las mujeres expresaron su dolor y frustración ante la separación, responsabilizando al hospital por el error. Una de ellas relató que, al momento del parto, advirtió a una enfermera que el bebé que le entregaban no era el suyo, pero su reclamo fue ignorado. “Todo este dolor es por el hospital. Yo le crié, él me dice ‘mamita, no me dejes’”, lamentó una de las madres.

También lea: El influencer Leito Oficial es deportado de Estados Unidos y regresa a Venezuela

Ante la complejidad emocional del caso, la justicia ordenó que tanto los niños como sus familias reciban acompañamiento psicológico para afrontar la difícil transición. El caso generó indignación y reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en los hospitales peruanos para evitar tragedias similares en el futuro.