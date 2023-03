Papa Francisco tiene una afección respiratoria y no Covid-19, según El Vaticano

En un comunicado de prensa, El Vaticano confirmó que los controles médicos a los que se ha sometido Francisco revelaron que padece "una infección respiratoria (excluida la infección Covid 19) que requerirá algunos días de tratamiento médico hospitalario adecuado".

Además, se ha informado de que el Pontífice se había "quejado" en las últimas horas "de algunas dificultades respiratorias" por lo que ha sido trasladado al Policlínico A. Gemelli para someterse a algunos controles médicos.

Fuentes del Vaticano han confirmado a Europa Press que todos los compromisos de su agenda previstos para el jueves y viernes han sido anulados. En un primer comunicado, en el que el Vaticano informaba del ingreso del Papa en el hospital, se había especificado que se trataba de "controles previamente programados", descartando, por tanto, un malestar imprevisto.

Según ha reportado el diario 'La Nación', al regresar a la residencia de Santa Marta, tras presidir como cada miércoles la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa ha comenzado a sentir unas punzadas en el pecho. Por ello, su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappetti, le ha aconsejado ir inmediatamente a hacerse unos controles al hospital Gemelli, al que ha llegado en ambulancia.

Por su parte, el diario italiano 'Il Corriere della Sera' ha citado fuentes del hospital Gemelli que informaron de que el Papa "sufrió problemas cardíacos al final de la mañana y que por seguridad fue llevado para controles en el departamento de cardiología". Si bien esas mismas fuentes apreciaron que la situación "no era preocupante". "La tomografía computada de tórax habría salido bien y este elemento es evaluado con alivio general por el entorno del Papa, a partir del profesor Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene del Govenatorato del Vaticano, que se encuentra el lado del Pontífice", según han relatado estas fuentes al diario italiano.

El Papa sufrió una infección pulmonar cuando tenía apenas 21 años que le derivó en una operación quirúrgica urgente para extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho en 1957. Según reveló él mismo a su biógrafo, Austen Ivereigh, fue su "primera experiencia con el límite, con el dolor y la soledad". "Me cambiaron las pautas. Durante meses, no sabía quién era y si me moría o no. Ni los médicos sabían si iba a sobrevivir. Me acuerdo que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si me iba a morir", relató Francisco en una entrevista que fue publicada en el libro 'Soñemos juntos'.

Según la expertos consultados por Europa Press, este episodio médico que el Pontífice vivió en su juventud no es "relevante" para la situación médica actual.

En todo caso, consideran que el cuadro diagnóstico ofrecido es muy vago como para evaluar la gravedad de la situación, ya que puede tratarse de una bronquitis, una neumonía, una faringitis, una sinusitis o una laringitis. Así, consideran que el tiempo que permanezca ingresado en el hospital Gemelli "dará más pistas".

