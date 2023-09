Las fuertes lluvias que se presentan desde la madrugada de este viernes 29 de septiembre del 2023 en Nueva York, Estados Unidos, ha llevado a que las autoridades declaren el estado de emergencia en la ciudad.

El temporal provocó retrasos en los vuelos, calles anegadas y suspensiones en el metro de Nueva York.

Incluso, las autoridades de transporte pidieron a sus ciudadanos no salir de casa si no es necesario. "El servicio en nuestro sistema está severamente colapsado por la lluvia extrema. Por favor, quédese en casa si no necesita salir", pidieron.