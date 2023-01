Mueren 17 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania, al caer un helicóptero en Kyiv al lado de una guardería

El ministro del Interior, Denys Monastyrsky, de 42 años, viajaba en el helicóptero junto con su primer viceministro y con su secretario de Estado.

Monastyrsky es la víctima de más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la guerra en ese país tras la invasión de Rusia a principios de 2022.

En una publicación de Facebook, Tymoshko dijo: "Hoy iba a conocerlos y estrecharles la mano... No iba a ver solo a líderes, sino a amigos a los que respetaba y a los que esperaba ver".

"¡Las palabras me fallan, no puedo creer esto!", añadió.

No hay indicios de que pueda tratarse de algo más que un accidente, aunque algunos testigos responsabilizaron a la guerra del desastre.

"Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios", dijo a la BBC el residente local Volodymyr.