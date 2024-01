Miles de partidarios de los hutíes se manifiestan en la capital de Yemen en contra EE.UU. y Reino Unido

Decenas de miles de fervientes partidarios de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, se manifestaron hoy en la capital, Saná, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido contra posiciones de los insurgentes para tratar de detener sus ataques contra buques en el mar Rojo.

En la plaza Sabeen de Saná, los simpatizantes de los rebeldes ondearon banderas palestinas y blandieron armas de fuego y dagas, al tiempo que corearon consignas desafiantes como "No tenemos miedo, no podemos tener miedo", "Estados Unidos, basta de terrorismo" o "No nos importa si hacéis una gran guerra mundial".

Algunos manifestantes también portaron pancartas que rezaban "Esto es lo que deseábamos, un enfrentamiento con Estados Unidos", mientras que los organizadores quemaron banderas israelíes y estadounidenses, según constató EFE.

