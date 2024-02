El expresidente estadounidense agradeció al inicio de su mensaje la presencia de Milei como "un gran honor" y llegó a abrazarse de forma efusiva con el libertario argentino entre bastidores el sábado.

"Hagamos grande a Argentina otra vez", dijo Trump en ese saludo, adaptando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca en las elecciones de 2016 y busca hacerlo otra vez en las de noviembre.

Coincidencias

"Bautismo"

"No dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", dijo.