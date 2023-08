La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva, pero el juez Bernuel Espíritu, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, lo dejó en libertad, basándose en que el examen forense realizado a la pequeña no encontró espermatozoides y solo halló restos de lesiones antiguas y no recientes, por lo que, según el juez, no había indicios suficientes para encarcelarlo.