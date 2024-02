Moïse, en paradero desconocido, ha utilizado las redes sociales en los últimos días para denunciar "detenciones injustas" y lo que calificó como una "persecución interminable".

Nuevas acusaciones

Los medios haitianos destacaron que, si bien el extenso documento legal acusa a 51 personas, no identifica a quién ordenó y financió el asesinato del presidente Moïse.

Sostiene que las declaraciones de la ex primera dama tras el asesinato de su marido estuvieron "tan marcadas por contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan".

La ex primera dama

El mismo julio de 2021 regresó a su país de forma inesperada, y su defensa legal asegura que en la actualidad permanece escondida en un lugar no revelado por motivos de seguridad.

Martine Moïse ha criticado en varias ocasiones la investigación del asesinato de su marido, al considerar que los magistrados encargados del caso no tienen interés en destapar la verdad.

La ex primera dama, que conoció a Jovenel Moïse durante su etapa universitaria, destacó durante su mandato por apoyar causas cívicas y humanitarias.

La declaración para implicarla

No está claro qué objetos supuestamente se llevó, pero la declaración sugiere que las acciones de la ex primera dama no respondían a "intuición" o "casualidad", sino que tenía conocimiento previo de los acontecimientos que estaban por venir.