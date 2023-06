Los niños perdidos en la selva de Colombia huían de grupos armados

Ranoque relató en una entrevista con The New York Times que un grupo armado tomó el control de su región natal en el sur de Colombia , donde reclutaban a niños con violencia.

"Tenía mucho miedo de que los niños fueran reclutados ", dijo Ranoque. Agregó que los grupos armados colombianos "no tienen respeto, son capaces de reclutar a un niño de tan solo 2 años ".

La reserva indígena donde viven los niños, ubicada en el departamento de Amazonas, es extremadamente remota, según su tío abuelo, Fidencio Valencia. "No hay sistema de alcantarillado; No hay electricidad", dijo. "No hay nada. Estamos abandonados, todos nosotros, por el Estado".



Los residentes de la zona han sido blanco de violencia en los últimos meses, según el defensor del pueblo de Colombia, que rastrea las violaciones de derechos humanos y atribuye los asesinatos y el reclutamiento de niños en el área a un grupo de disidentes de las FARC que se hacen llamar el Frente Carolina Ramírez.