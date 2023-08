"Nos encontramos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones. (Esto es) algo que Panamá no puede atender solo", señaló Saravia.

La subdirectora de Migración recalcó una vez más que "el Darién no es una ruta" y que "la forma que se someten las personas al crimen organizado desde Colombia hacia Panamá no es humano (y especialmente) no es justo para los niños".

Saravia explicó que "una selva en su definición no es un lugar transitable (...) es un lugar peligroso (y) más cuando colinda con un área gris del lado de Colombia, donde reina el crimen organizado".

"Desde Panamá hacemos un llamado de atención, si bien migrar es un derecho humano no es digno hacerlo en las condiciones que prestan este tipo de realidades (peligrosas)", agregó Saravia a la vez que hizo otro llamado a la "comunidad internacional para atender las causas de esta movilidad".

El espeso clima característico de una selva tropical y la presencia de grupos armados aumentan la inseguridad por el Darién, donde los migrantes denuncian ser asaltados y víctimas de violaciones.

