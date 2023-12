No hay caminos para llegar a donde vive la mujer, por lo que hay que avanzar por empinados senderos de barro por los que fluyen aguas residuales.

El té al que se refiere la mujer es el que se bebe tradicionalmente en Afganistán, elaborado con hojas verdes y agua caliente, sin leche ni azúcar. No contiene nada que aporte valor nutricional para su bebé.

Bajo el régimen talibán, Sohaila no puede salir a trabajar para alimentar a su familia.

Relatos angustiantes

"Ha habido noches que no hemos tenido nada que comer y les he tenido que decir a mis hijos: '¿a dónde puedo ir a mendigar a esta hora de la noche?'", afirmó la madre.

“Ellos duermen con hambre y cuando se despiertan me pregunto: ¿qué debo hacer? Si un vecino nos trae algo de comida y los niños se revuelven diciendo: 'dame, dame'. Intento dividirla entre ellos”, relató.

“Se la doy para que no se despierte y pida leche porque no tengo leche para darle. Después de darle el medicamento, ella duerme de una mañana para otra”, dijo Sohaila.

De mal en peor

No obstante, ahora no tiene los recursos para continuar y ha tenido que retirar la ayuda de la mayoría de los centros de salud, incluido el Hospital Infantil Indira Gandhi de Kabul, el único centro especializado en niños de Afganistán.

Aseguró que los talibanes la ayudaron a llevar a su nieto al hospital, pero no sabe cómo se las arreglarán ahora.

"Confío en la misericordia de Dios, pero no tengo a dónde acudir. Estoy totalmente perdida", dijo Hayat Bibi, con los ojos llenos de lágrimas.

"Yo también estoy luchando. Me duele tanto la cabeza que siento que podría explotar", agregó.

Los talibanes no permiten a las mujeres trabajar y muchas viudas no hallan cómo alimentar a sus hijos, por lo que dependen de la caridad.

Sin respuestas desde el poder

“La ayuda se ha recortado porque a las economías de los países donantes no les está yendo bien. Ha habido dos grandes calamidades: la covid y la guerra en Ucrania. Así que no podemos esperar ayuda de ellos. No obtendremos ayuda hablando con ellos”, respondió.