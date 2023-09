El bebé de Khadija aún no tiene nombre y su primer hogar es una tienda de campaña junto a la carretera.

"No he recibido ninguna ayuda ni asistencia de las autoridades", nos dijo, sosteniendo a su bebé mientras se protegía del sol bajo un endeble trozo de lona.

Amigos de su ciudad natal les han contado que su casa está muy dañada y no saben cuándo podrán tener un lugar adecuado donde alojarse.

Enfado creciente

Un grupo de gente enfadada rodeó a un reportero local y le arrojaron sus frustraciones: "No tenemos comida, no tenemos pan ni verduras. No tenemos nada".