Contaron a la BBC que fueron humillados, golpeados, rociados con agua fría y obligados a arrodillarse en posturas incómodas durante horas. Afirmaron que estuvieron detenidos durante días antes de ser puestos en libertad.

La BBC facilitó detalles de sus denuncias a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés). No respondieron directamente a las preguntas sobre estos relatos ni negaron las denuncias concretas de malos tratos. Pero negaron que el personal médico hubiera sido lastimado durante el operativo.

“Cruel e inhumano”

Condiciones precarias

Doctor: “Pensé que iba a ser ejecutado”

"Me sentaron en una silla y aquello parecía una horca", dijo. "Oí ruidos de cuerdas, así que pensé que me iban a ejecutar”.

"En un momento dado, la venda de los ojos se me bajó un poco y como mis manos estaban esposadas por detrás no pude arreglarla”, recordó.

"Me sacaron para castigarme... Estuve de pie con las manos levantadas por encima de la cabeza y la cara mirando hacia abajo durante tres horas. Entonces, él [un soldado] me pidió que me acercara a él. Cuando lo hice, siguió golpeándome la mano hasta rompérmela".

"Motivos razonables"

"Le pregunté: '¿Quién me compensará por todas las palizas y humillaciones que he sufrido, que me han hecho, mientras yo sabía que no estaba implicado en nada?' Empezó a murmurar: 'No tengo nada contra ti. No hay cargos'", contó.