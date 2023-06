Pese a que ya conocemos al respecto del fatídico final de los tripulantes del sumergible, la conversación alrededor de las posibilidades no para. Años antes de que la nave desapareciera del Océano Atlántico, exactamente en 2018, un equipo de ingeniería de la compañía estaba lista para entregar el equipo a sus futuros pasajeros, sin embargo expertos de la empresa -y fuera de ella- intentaban alertar a los superiores de OceanGate sobre sus potenciales peligros.

Según archivos de The New York Times, David Lochridge, director de operaciones marinas de OceanGate, preparó un informe con respecto a "los peligros potenciales para los pasajeros del Titán a medida que el sumergible alcanzaba profundidades extremas", así reposa en documentos judiciales. Pero eso no fue lo único, tras la documentación la compañía recibió llamadas insistentes de aproximadamente 30 personas, entre ellos, líderes de la industria, exploradores de aguas profundas, y oceanógrafos.