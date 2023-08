La oposición colombiana va por la destitución de Gustavo Petro

Pulido sostiene que vigilan a los congresistas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde está el caso en este momento. Dice que están cuidando que los parlamentarios "no obren con subjetividad" y confía que el trámite avance, no obstante, reconoce que esa mesa legislativa es conocida como la "comisión de absoluciones", donde "no pasa absolutamente nada".