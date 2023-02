"Mis imágenes fueron robadas y usadas para estafar a hombres por miles de dólares"

Pero todo es mentira. Vanessa no conoce a estos hombres.

En cambio, sus fotos y videos, extraídos de su vida pasada en el mundo del entretenimiento para adultos, se han utilizado como carnada en estafas románticas en internet que datan de mediados de la década de 2000.

"Comencé a deprimirme y a culparme a mí misma. Tal vez si mis fotos no estuvieran ahí, estos hombres no serían estafados", dice Vanessa, cuyo apellido no usamos para proteger su identidad completa.