Y el jefe de delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que si un aspirante ha sido inhabilitado no podrá ser candidato a la presidencia.

Nicolás Maduro ganó en 2018 en unas elecciones en las que no participó la oposición por considerarlas fraudulentas, lo que llevó al no reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Eso tuvo consecuencias políticas y económicas los últimos años.

Escepticismo hacia un acuerdo inédito

En Venezuela hay reelección indefinida y Maduro lleva más de diez años en el poder. En las elecciones de 2018 una parte importante de la oposición se negó a participar por considerar que no había garantías.

Luis Vicente León, analista venezolano, añade: "Estos acuerdos no pueden resolver de manera integral los múltiples problemas del país, ni rescatarán las instituciones o la competitividad electoral, pero eso no significa que sus avances puntuales e incrementales sean irrelevantes o secundarios".

"Que las inhabilitaciones cesen sería una excelente noticia –dice León–, pero irrealizable en este momento. Los costos de salida del gobierno son infinitos y no asumirá ese riesgo. Y sus costos de permanencia son moderados, mientras mantiene rutas para quedarse que no desperdiciará. No se trata de deseos sino de realidades", matiza.