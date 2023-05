En Estados Unidos, pese a estar permitida la contratación de menores de edad, la legislación limita los tipos de trabajos que pueden realizar, así como la cantidad de horas: "El trabajo debe realizarse fuera del horario escolar; no más de 3 horas en un día escolar, y no más de 8 horas en un día no escolar. No puede empezar antes de las 7:00 ni continuar después de las 19:00".