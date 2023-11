Debido al caos de la guerra y a los problemas de conectividad en Gaza, Nour no tenía ni idea de si sus hijas estaban vivas o no.

"Mi cuñada me dijo: 'Tus hijas aparecen en la lista con los números 1 y 30', y me puse a llorar de alegría. Había perdido la esperanza", cuenta.

“Quiero tener a mi bebé frente a mis ojos”

"Me negué a enviarlo a Egipto porque no podía creer que por fin lo hubiera encontrado. Los médicos egipcios no le darán más cuidados que los que yo misma o los médicos de aquí podríamos darle. Quiero tenerlo delante de mis ojos. Me costó mucho encontrarlo", dice Warda, quien también es madre de otros siete niños.