Dándose cuenta de que su familia lo espera, me da rápido un folleto en el que publicita tres propiedades en playa a las que decidió llamar Brisas del Mar, Dulce Vita y Coconut Breeze. “Las compré y las fui acondicionando, y ahora las rento por AirBnB”, explica Bazán, quien desde hace 27 años regenta en Los Ángeles un negocio de autos usados.

No es el único. Dice conocer a al menos 20 “hermanos lejanos” —como se les llama en El Salvador a los compatriotas que viven en Estados Unidos— que como él se han involucrado en el negocio inmobiliario para alquiler, “ahora que, aunque los precios estén subiendo como la espuma, todavía se puede comprar para poder ganar”.

Aunque ese no es el único efecto económico de las políticas antipandillas de Bukele que, al mismo tiempo que una popularidad sin precedentes para un líder latinoamericano, le han valido duras acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones locales e internacionales.

El 'boom' del turismo

“Las olas las tuvimos siempre, izquierdas y derechas, beach breaks y point breaks, con fondos de arena o piedra, pero los surfers no venían por la inseguridad”, cuenta la ministra, quien se jacta de practicar el deporte y destaca la versatilidad de las playas salvadoreñas para ello.

En los últimos años atrajeron campeonatos internacionales de primer nivel, pero no solo eso.

“Si tú me preguntabas hace cinco años, ¿cuál era el problema de los (empresarios) privados? No vienen los visitantes”, responde a las críticas Valdez, quien antes de ser ministra trabajó para el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) y fungió como directora nacional de Marca País.

Y asegura estar trabajando de la mano con otras entidades así como con los gobiernos municipales para mejorar la distribución de agua, el suministro eléctrico o el manejo de desechos, y también en la formación de profesionales para el sector, iniciativas para las que no pone fecha pero aclara que no van a ocurrir “de la noche a la mañana”.

Gentrificación y amenaza de desalojos

Para quien no visitó El Tunco en años, los cambios son evidentes.

“Los turistas no dejan dinero aquí. Vienen a comer, beber y surfear”, se lamenta ella, mientras cuida el puesto y amamanta a su hijo de 2 años.

No son los únicos que temen ser desalojados.

Apartamentos de lujo como inversión

“Así que no nació con este gobierno, pero se ha ido recrudeciendo con esta política de dejar hacer, dejar pasar, de que el mercado se encargue”, añade.

Ya en enero, durante una charla en la red social X en la que contestó preguntas de la audiencia, Bukele dejó claro que su gobierno no tiene ninguna intención de impulsar medidas para regular el mercado de bienes raíces.

Como "El Salvador es cien por ciento seguro en cualquier lugar", el precio de las viviendas que “antes estaban en zonas de riesgo” ha empezado a aumentar, lo que ha provocado una "burbuja inmobiliaria", le explicó el ahora reelecto mandatario a una compatriota residente en EE.UU. que le planteó que las familias en El Salvador no pueden asumir dichos precios.

La demanda se ha multiplicado por el aumento de turismo y la migración inversa, prosiguió, y añadió que “la solución es generar más oferta de vivienda para que la presión no sea del lado de la demanda".

Economía poco dinámica y altamente endeudada

Para la economista Martínez lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario no es más que otra señal de la ampliación de la brecha social y económica en el país.

Con ello, El Salvador no pagará intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027, pero ese año deberá saldar otro vencimiento de la deuda total del país, esta vez por cerca de US$2.035 millones.

Así, las dudas sobre la estabilidad financiera son otra de las razones por la cual, según Martínez, la inversión extranjera directa no termina de llegar al país.

El florecer de la "microeconomía" informal

Martínez y otros analistas reconocen que los resultados del Plan de Control Territorial de Bukele sí han tenido efecto en algo que no necesariamente se ve reflejado en los índices macroeconómicos.

“Empresas de distinto tamaño han visto mejorada la situación porque ya no tienen que pagar a los pandilleros la extorsión, algo que antes incluso tenían que incorporar a sus costos de operación”, concede la economista.

No es un grupo menor, teniendo en cuenta que más del 65% de la fuerza laboral está en el sector informal.

“Antes del régimen de excepción cada mes nos venía a cobrar un muchacho, y yo acordé con él que no le iba a dar más que US$15”, le cuenta a BBC Mundo María de la Luz Paniagua, quien regenta un ultramarinos en un pasaje junto al mercado de Colón en Santa Ana, la segunda ciudad más grande del país, situada a 64 kilómetros al noroeste de la capital.

¿Y si no le pagaba?

“Lo amenazaban a uno, pero no así nomás, sino con cuchillo. A él por aquí lo tumbaron una vez y se lo pusieron al cuello”, dice, señalando al hombre que pesa las legumbres que vende a granel.

“Antes uno pasaba verdadero miedo en este quiosco y había conductores que no podían hacer todas las rutas”, explica, por vivir en una ciudad o un barrio controlado por una de las pandillas y tener que cruzar durante el trayecto territorio dominado por la contraria.

“Un compañero que se llevaron (detenido) equivocado hace unos días dice que va a votar por Bukele porque ahora puede meterse aquí, no tiene restricción. Antes a algunos había que hacerles una ruta casi que a la medida”, señala.

Para Matías Ruiz es su cuarto año y cuenta que esa misma semana consiguió ingresar por primera vez al mercado Colón. “Antes a la entrada te preguntaban de dónde venías, y si no podías entrar, te quitaban el reloj y la cartera”.

— No, eso va a ser mucho pedir. Suerte que yo no tengo esposa ni hijos que mantener, porque con el salario mínimo no alcanza— contesta rápido Ruiz.