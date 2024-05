El resultado fue "El invencible verano de Liliana" (2021), la obra más íntima de una de las autoras más importantes de la literatura actual en español, que ahora fue galardonada con el premio Pulitzer en la categoría de Memorias o Autobiografía.

La novelista, poeta y ensayista nacida en el estado mexicano de Tamaulipas en 1964 es también profesora de la Universidad de Houston, Texas, EE.UU., y entre su prolífica obra destacan los títulos "Nadie me verá llorar" (1999), "La cresta de Ilión" (2002), "Verde Shanghai" (2011) y "El mal de la taiga" (2012).

La lucha por la justicia

"Supe que algo terrible había pasado"

"Recuerdo que un tío dijo: 'espero que Liliana haya tenido en su vida un gran amor'. Yo me alarmé con el comentario y por primera vez pensé en la posibilidad de que pudo haber algún tipo de violencia doméstica. Nadie me había dicho nada. Fue ese comentario lo que me hizo pensar en ello.

"Cuando llegué a Ciudad de México… me reuní con un primo que me tomó del brazo, dijo que me sentara, que tenía que hablarme, y llorando me contó que después de revisar la información estaba claro que Ángel González Ramos, su exnovio, la había asesinado".