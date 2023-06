Pese a ello, la participación del Grupo Wagner en la guerra rusa contra Ucrania parece estar llegando a su fin.

Sin novedad en el frente

“Las fuerzas de Wagner que participaron en estos eventos ya habían sido retiradas del frente y, de hecho, incluso las que no participaron tampoco estaban en el frente en Ucrania, sino mayormente en sus campamentos de retaguardia. Entonces, no es como si Rusia perdiera un montón de fuerzas que querría usar en la guerra de Ucrania o podría usar en la guerra de Ucrania en el futuro”, agrega.

Una fuerza en declive

Una oportunidad para Ucrania

Sin embargo, durante el fin de semana no se registró ningún cese en los ataques de Rusia contra Ucrania y, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y analistas consultados por The New York Times, las fuerzas de Ucrania no parecen haber detectado aún ninguna brecha inmediata en las defensas rusas de las que sacar provecho.