El antiguo presidente, Álvaro Uribe, sostiene que no importa que Gustavo Petro lo nombre gestor de paz, sino que mienta y su caso fomente la discriminación. Sin embargo, afirma también no conocerlo y no haberle pedido nunca un favor.

Un líder de víctimas en la zona de la frontera colombiana con Venezuela asegura estar en desacuerdo con la decisión de Petro. "Es lamentable que coloquen a un señor que tanto mal le ha hecho al pueblo colombiano como gestor de paz", sostiene.